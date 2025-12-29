中國海警船今年現蹤釣魚台已達355天 追平歷年最高紀錄

今年中國船隻在釣魚台周邊巡航的總天數已累計達到355天。示意圖（翻攝中國海警局官網）

根據日本第11管區海上保安本部（沖繩那霸）證實，海上保安廳巡視船今（29日）發現，有4艘中國海警局船隻航行在日本尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海外側的接續水域。

綜合日媒報導，這不僅是中國海警船連續第45天出現在該海域，也使今年中國船隻在釣魚台周邊巡航的總天數累計達到355天，正式追平了2012年日本宣布釣魚台國有化以來的最高紀錄，與去年的史上最多天數持平。

第11管區海保本部指出，此次被觀測到的4艘中國海警船均配備了機關炮，武裝意圖明顯。面對中國船隻的常態化巡航，日本海上保安廳巡視船已持續發出警告，嚴密監視其動向並要求不得靠近領海範圍。

隨著今年即將結束，外界預期中國船隻在該海域的活動天數恐將打破去年紀錄，創下歷史新高。

