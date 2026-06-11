中國海警船侵擾台灣東部海域 陸委會示警：中共消滅中華民國意圖不變

記者盧素梅／台北報導

陸委會副主委梁文傑主持例行記者會。（圖／翻攝畫面）

中國福建海事局等機構6日至10日執行「台灣島東部海域海上交通專項執法和掃測行動」，中國官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」指出，這次的行動已經補齊台灣島東部海底的地圖，並且提到「近海治理模式」。對此，陸委會副主委梁文傑今（11）日表示，中共要消滅中華民國的這個意圖是不會改變的，且步步進逼，因此他呼籲，國人同胞要警醒，也希望大家給海巡弟兄更多的支持，畢竟我們的海上安全以及海域的權利，都是要靠海巡弟兄來保護。

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陸委會下午舉行例行記者會，媒體詢問，中國大陸6日起派出多艘船艦到台灣東部海域，然後宣稱是執行「海上交通專項執法」。新華社10日說行動已經結束了，然後還說對台灣的海底電纜、光纜的水域進行巡查，是否會擔心中國會對台灣的電纜惡意破壞？

梁文傑回應，關於他們號稱對台灣海底電纜或光纜已經全盤勘察，其實早在這之前，他們的科研船、相關等等，早就相關海域做過很多調查，所以也不是現在的事，這一次他只是藉著日前關於經濟海域的談判，然後把它擴大成為所謂把台灣的東部海域全部納入管轄範圍，但實際上在之前就已經開始這麼做，就是經常性的二到四艘的海警船在東部海域，所以這一次只是擴大編隊。

他並呼籲，國人同胞要警醒，也希望大家給海巡弟兄更多的支持，畢竟我們的海上安全以及海域的權利，都是要靠海巡弟兄來保護。

媒體追問，中國官媒央視旗下的新媒體「玉淵譚天」刊出文章分析說，這次的行動已經補齊台灣島東部海底的地圖，並且提到「近海治理模式」，釋出以後將沒有「台灣海峽」的這個訊號，我方該怎麼樣來維護自己主權的主張？

梁文傑表示，對方的做法其實就是藉著一次又一次的突發事件，然後步步進逼，譬如說他當初是藉著裴洛西訪台的事件，然後開始共機跨越海峽中線；然後藉著金門所謂「三無」漁船的翻覆事件，然後開啟到台灣外島禁限制水域的常態性執法等等；現在又藉著日前經濟海域所謂要談判的事件，又開始這個所謂要進一步跨過來，確實是步步進逼啦，不要說是「隱憂」，他認為是「明憂」，但是國家的主權還是要靠我們的力量去保護，所以才特別講海巡署，包括海軍在內都是非常的辛苦。

梁文傑並表示，這個部分，他覺得全國同胞還是要給海巡署更大的支持，像這一次他們派的從廈門出發的這四艘船艦，我們也是派了四艘船艦，一對一的陪他們，監視，然後繞行，這個對我們海巡弟兄來說是非常辛苦的。他再次強調，中共要消滅中華民國的這個意圖是不會改變的，且步步進逼，但是我們要沉著應對跟要堅定。

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