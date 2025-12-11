中國海警船侵擾金門水域模式改變 海巡全程掌握強勢驅離

即時中心／徐子為報導



海巡署表示，今（11）日中國海警船再度編隊侵擾我金門限制水域，企圖挑戰我方多點、同時對應之能力。海巡署全時掌握目標動態，迅速調派巡防艇前推部署，以堅定執法立場周全應對，成功驅離。





海巡署金馬澎分署第十二巡防區本（11）日上午8時50分，偵獲關閉「船舶自動識別系統」（AIS）之中國海警「14533」、「14606」、「14529」及「14603」等4艘船隻，以兩兩一組分別自烈嶼南方及料羅西南方海域航入金門限制水域，並同時向東航行侵擾，海巡署4艘巡防艇立即航前近迫對應，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域，同時持續透過中、英文無線電廣播，強勢要求其轉向航離。在巡防艇堅定執法下，中國海警船於10時50分航出金門限制水域。



海巡署強調，中國海警有別於前次分別從料羅東方及烈嶼西南方侵入並相對航行之模式，改採不同航入點同時向東航行，顯見其持續在侵擾模式上持續變化，不斷挑戰我方偵蒐及應對極限之意圖。海巡署將持續全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握海上動態，周全應對此類侵擾，全力捍衛國家主權及確保海域安全。

海巡署人員用中英文廣播驅離。（圖／海巡署提供）













