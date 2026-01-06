中國海警船再侵金門限制水域 海巡署一對一監控強勢驅離

中國海警船6日下午再度侵入金門限制水域，海巡署巡防艇以一對一併航方式監控並廣播警告，成功驅離。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 中國海警船今（6）日下午再度侵入金門限制水域，採兩兩一組、東西分進模式，意圖分散台灣監控能量。海巡署金馬澎分署第十二巡防區偵獲後，立即調派巡防艇預置部署，以一對一併航方式監控並廣播警告，成功將其驅離。

海巡署表示，第十二巡防區於今日14時許，在金門南方水域外偵獲中國海警船分兩處集結，隨即啟動應變機制，調派巡防艇前推至限制水域線預置。15時10分，中國海警船「14529」、「14609」、「14603」及「14533」等4艘，以「兩兩一組、東西分進」模式，分別自烈嶼南方及料羅東方航入金門限制水域。

海巡署預置巡防艇立即趨前，採一對一併航監控，拒止其持續深入台灣水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正警告並要求其立即轉向。在海巡全力應對下，中國海警船編隊於17時12分轉向航出金門限制水域。

中國海警船近期動作頻仍，繼去年12月29、30日藉軍演侵入馬祖、金門烏坵水域後，再度於金門周邊海域集結，此舉已嚴重影響區域海域秩序。海巡署對此予以譴責，並強調將持續維持高強度監偵作業，以確保海域安全。

