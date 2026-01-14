中國海警船再擾金門海域 海巡艇強勢驅離捍衛國家主權

CNEWS204260114a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中國海警侵擾行為持續不斷，海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區，今（14）日下午再偵獲中國海警船，於金門周邊海域編隊。海巡署表示，立即啟動應變機制，調派巡防艇前推拒止並強勢驅離，展現對於金門水域主權及海巡堅定執法立場。在海巡艇全力應對驅離下，中國海警船編隊，最終約於下午4時48分左右，轉向航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，第十二巡防區約於今日下午2時許，偵獲中國海警船於金門南方海域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署；2時50分左右，中國海警「14527」、「14609」、「14531」及「14603」等4艘船艇，兩兩一組編隊，分別自料羅東方及料羅西南方，航入金門限制水域，並同時向西航行。

海巡署表示，預置的巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止海警船，持續深入我方水域。期間透過中、英文無線電廣播，嚴正告知海警船行為，已嚴重影響海域秩序，要求立即轉向。

海巡署嚴厲譴責，中國企圖以常態的灰色地帶衝突手段，對外造成中國管轄的錯假訊息，與實際狀況不相符，嚴重破壞區域和平穩定。我方已建構高強度監偵及部署能量，並站在第一線迅速應對海域情勢，持續堅定執法立場，以捍衛國家主權，確保國家安全。

