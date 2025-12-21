中國海警船危險進逼菲律賓船隻 共同社記者船上直擊

共同社20日報導，共同社等媒體記者近日在具主權爭議的南海地區第一線目擊，中國海警船如何危險進逼菲律賓船隻。

共同社記者日前登上菲律賓海岸防衛隊(Philippine Coast Guard)一艘44公尺級的巡邏艦，親眼目睹這艘與另外2艘菲律賓船隻，遭到3艘中國海警船尾隨超過4小時，其中一艘一度逼近菲方船隻至300公尺內。

這3艘菲律賓船隻於12日至14日執行補給任務，目的地是位於菲律賓專屬經濟區(EEZ)內的仙賓礁(Sabina Shoal)，以向漁民運送物資。當菲律賓2艘海岸防衛隊船隻與1艘政府資助的補給船航行至半途時，遭到3艘中國巡邏船攔截。

1名菲律賓海岸防衛隊官員語帶不滿地向記者表示：「我們一加速，他們也跟著加速。」

隨著菲律賓船隻愈來越接近仙賓礁，中國船隻行徑更加強硬，迫使菲方船隻減速甚至停駛。這場對峙一直持續到12日傍晚，菲國海岸防衛隊最終決定掉頭，改往其他島礁區域。

該名菲國官員指出，中國海警多次透過無線電警告菲律賓船隻改變航行方向，否則將須「承擔後果」。他向記者表示：「當你的船隻隨時可能被水砲攻擊時，很難繼續前進…我們也必須考量船員安全。」

在菲方最終做出撤離決定的幾個小時前，另一批中國海警船於仙賓礁周遭對菲律賓漁船發射水砲，並割斷數艘漁船的錨繩。這起事件造成3名菲國漁民受傷、2艘漁船受損。菲律賓表示，這是中國首度直接攻擊平民漁民。

這兩起事件反映北京與其他國家之間在南海持續升高的緊張情勢。中國對幾乎整個南海聲索主權，但2016年的一項國際裁決裁定，北京對南海的廣泛主權聲索缺乏國際法依據。除了中菲兩國，汶萊、馬來西亞、台灣和越南都對南海提出重疊的主權要求。

根據菲律賓海岸防衛隊，12日至14日期間，共監控到8艘中國海警船在仙賓礁周邊活動，另目擊1艘軍艦、2艘海上民兵船隻，以及2架中國海軍直升機。

仙賓礁位於菲律賓西部巴拉望島(Palawan)外海約75海浬處。2024年，中國被指開始在仙賓礁周遭進行填海造地，使這處島礁成為中菲之間的新衝突熱點。

菲律賓海岸防衛隊曾於去年4月派遣大型巡邏船至該地，監控中方動向。不過，該艘巡邏船於去年9月因補給耗盡，加上中國船隻持續在礁區周邊巡航，最終撤離。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉(Jay Tarriela)13日表示，當時的撤離是「一個轉捩點」，讓中國得以部署船隻至仙賓礁，該區域靠近天然氣資源豐富的禮樂灘(Reed Bank)，且距離已被中國軍事化的美濟礁(Mischief Reef)約50海浬，這讓北京更容易投射軍事力量。

不過，塔里耶拉強調，馬尼拉仍將持續派遣巡邏船前往該海域，「以避免讓中國在那裡的存在被視為既成事實」。