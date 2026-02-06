中國海警船又闖東沙海域！海巡一夜未眠 管碧玲怒了：李貞秀妳如何面對

記者陳思妤／台北報導

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，進入內政委員會，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部、陸委會也表態，將不提供機密資料給李貞秀。而海委會的預算和政策也在內政委員會審查，海委會主委管碧玲今（6）日也不滿發聲，直指又有2艘中國海警船進到東沙24浬，海巡一夜未眠，若李貞秀站上質詢台要如何面對？

內政部強調，擔任我國民選公職即應遵守我國《國籍法》第20條規定，提出已於就職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。但，李貞秀在2月3日就職當日拿著「退出中華人民共和國國籍申請表」聲稱，已親自赴中國辦理相關手續，不過當地公安局拒收。

廣告 廣告

李貞秀的中國國籍爭議持續延燒，內政部長劉世芳拍板未來不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以防國安風險；陸委會副主委梁文傑也說，李貞秀有中華人民共和國國籍要負擔中華人民共和國法律義務，情報工作法、國安法都有法律義務，她會陷於法律上困境，為了不讓她為難，為了保護她，「所以我們陸委會對於她的索資等，會用最嚴格條件去處理」。

管碧玲今則在社群平台發文直指，東方初白，「李貞秀女士的國家」，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾，事實上，昨日，海巡一夜未眠，真的站上質詢台，李貞秀要如何面對這個問題？

更多三立新聞網報導

李貞秀國籍爭議⋯內政部怎不硬起來？律師揭「鬼打牆真相」抓2戰犯

批李貞秀就是壞！吳崑玉揭惡意行為：破壞我國法律尊嚴

內政部表態拒給李貞秀機密 陸委會跟進：對她索資「用最嚴格條件處理」

內部炸鍋？李貞秀不只被助理退群 邱明玉加碼爆：自家人對她有「異音」

