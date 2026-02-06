中國海警船又闖東沙！管碧玲點名「李貞秀女士的國家」騷擾我們

民眾黨立委李貞秀（圖）中國籍爭議延燒。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀因為中配身分、未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部、陸委會也表態，將不提供機密資料給李貞秀，陸委會強調兩岸人民關係條例並未針對就任公職做出規範，就任公職就是適用國籍法。另一方面，隨著中國海警船再度進到東沙島24浬騷擾我方船隻，海委會主委管碧玲接點名「李貞秀女士的國家」騷擾我們。

根據《國籍法》規定，公職人員不得具有雙重國籍，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。李貞秀無法放棄中國國籍，因此不符合立委資格，中央政府認為要以《國籍法》來認定；但藍白兩黨卻堅持是要用《兩岸關係人民關係條例》，雙方吵得不可開交。

李貞秀就任民眾黨不分區立委，是否放棄中國國籍引發爭論。陸委會副主委梁文傑強調，部分人認為陸配參選就任公職應屬兩岸條例，但這是誤解，兩岸條例規範的是陸配參政權，就任公職是適用國籍法，外界應是有所誤解。

內政部長劉世芳已表明，不會提供機密資料給李貞秀，陸委會也強調，如果立法院讓李貞秀繼續擔任立委，陸委會對於她的索資，會用最嚴格的條件處理。

海委會主委管碧玲今日稍早則在臉書提到，「李貞秀女士的國家」又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，事實上，昨日，海巡一夜未眠；管碧玲質疑，「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」

