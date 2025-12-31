中國海警船旁貨輪自由航行 管碧玲PO國旗照：證明我方才是唯一執法者

海委會主委管碧玲指出，海巡艦艇監控驅離海警船，同時維持航道的自由通行，兩艘商、貨輪就航行在同框海域上。翻攝自管碧玲臉書



中國解放軍29、30日在台灣周遭海域舉行大規模軍演，期間，國軍至少偵獲28艘船艦，其中19艘甚至進入24浬海域。海委會主委管碧玲今（12/31）曬出國旗照，表示海巡艦艇在驅離海警船的同時，也維護自由通行，「兩艘商、貨輪就航行在同框海域」，證明中華民國台灣海巡才是台灣海域的唯一執法者！

「照片會說話！」管碧玲今凌晨在臉書發文，表示海巡艦艇緊緊的監控驅離海警船，同時，我們維持了航道的自由通行：「兩艘商、貨輪就航行在同框海域上」。

廣告 廣告

從她曬出的照片可見，海巡艦艇的國旗飄揚，不遠處就有中國海警船，再不遠處還有兩艘民間輪船，4船全部同框在一個海域裡。

管碧玲表示，中國軍演，遂行霸道，再怎麼認知操作，都會讓事實戳破虛假的謊言，「你宣稱要域封控，我維護自由航行」，事實證明，船舶就航行在你的身邊！中華民國台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者！

據國防部昨傍晚公布的統計，截至昨天下午3時為止，總計偵獲共艦13艘（其中11艘進入24浬）、公務船15艘（含海警船11艘，其中8艘進入24浬）；另有西太平洋兩棲攻擊艦編隊維持在該區域活動。

管碧玲昨傍晚7時在臉書表示，這次應處過程中未發生任何執法衝突或海上事故，也未影響我方海域正常航行秩序，且未讓軍事演習外溢成民生或外交事件。顯示海巡署在高張力情境下具備成熟的灰色地帶應處能力，能在維持主權立場的同時，妥善管理風險。

尤其，30日清晨掌握到中國海警船於第一射擊區與第三射擊區有向外移動的跡象，就研判其可能以此兩區實施試射，立即啟動漁船與航安保護措施，開始在此兩區一艘一艘掌握商、漁船動向，防範船隻誤入危險區域。中國最後在第一射擊區與第三射擊區發射火箭砲系統達27次，海巡做了精確的研判。

更多太報報導

中共圍台軍演今落幕？ 國台辦回應了

解放軍對台軍演同一天 中國研究船駛近菲律賓呂宋島

賴清德批中共軍演升高脅迫影響全球 肯定國軍快速應變從容自若