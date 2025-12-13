中國海警船水炮襲擊菲漁船 至少3名菲律賓漁民受傷

菲律賓海岸防衛隊(Philippine coast guard)今天(13日)表示，中國海警船在一處南海爭議島礁附近使用水砲襲擊數十艘該國漁船，至少造成其中2艘船隻「嚴重受損」，3名菲律賓漁民受傷。

路透社報導，根據菲律賓海岸防衛隊，20多艘菲律賓漁船12日在南海仙賓礁(Sabina Shoal)附近遭到中國海警船的水砲襲擊和阻擋，並表示，1艘小型中國海警船割斷了數艘菲律賓漁船的錨鏈，危害船員安全。

廣告 廣告

仙賓礁位於菲律賓專屬經濟區(EEZ)內。菲律賓海岸防衛隊在一項聲明中表示：「菲律賓海岸防衛隊呼籲中國海警，遵守國際公認的行為準則，將海上的生命安全置於進行執法的藉口之上，這種行為已危及無辜漁民的生命。」

中國駐馬尼拉大使館未立即回應置評請求。中國海警隊12日稱，已驅離多艘菲律賓船隻，並採取了「管控措施」。菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉(Jay Tarriela)今天表示，中方的聲明實際上是承認犯下錯誤。

塔里耶拉在電話中說：「他們向普通的菲律賓漁民承認了這項罪惡行徑。」他並說，菲律賓海岸防衛隊派出前往仙賓礁救援受傷漁民的船隻，也多次遭到阻擋。

菲律賓海岸防衛隊的聲明中寫道：「儘管遭到這些不專業且非法的干擾，菲律賓海岸防衛隊今天上午仍成功抵達漁民所在位置，為傷者提供了緊急醫療救助和必要的物資。」

中國對幾乎整個南海聲索主權，每年通過這條水道的貿易額超過3兆美元。2016年的一項國際裁決裁定，北京對南海的廣泛主權聲索缺乏國際法依據。