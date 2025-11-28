中國海警船闖金門水域 海巡署：構成常態性騷擾

海巡人員對中國海警表示，「呼叫中國海警14603，你的行動已影響我國海域秩序及安全，請立即轉向。」

中國海警28日現蹤我金門海域，4艘船兩兩一組，以縱隊方式航行，我國海巡立即併行監控、廣播驅離，更公布執法畫面，批評對岸利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，其實根本是「常態騷擾」。

透過網站，9月底以來中國官方首度披露，福建海警要加強金門附近海域的管控力度，時間點就緊接在總統賴清德召開國安高層會議，並宣布2項「國安行動方案」之後。至於賴總統宣布政府將提出一項8年400億美元（約新台幣1.25兆）的國防特別預算，也讓藍白紛紛喊話，應邀賴總統到國會進行國情報告。

國民黨中央文傳會主委吳宗憲說，「明年國防的支出其實是破兆的，相當於我們的國家總預算的3至4成，這個會不會排擠掉我們對於國家的基礎建設，或者是對於社會福利？」

民眾黨立院黨團副總召張啓楷指出，「要邀請賴清德總統到立法院來做國情咨文，這是台灣民眾黨長久的主張，事實上也是賴清德在總統競選的時候主動提出來的，他自己嚴重跳票了。」

根據立法院職權行使法規定，可透過全體立委四分之一以上提議，經院會決議後，排定議程邀請總統報告國家大政方針及重要政策；或者由總統主動咨請立法院同意後，進行國情報告。

對於在野喊話，民進黨團強調必須合於規範。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，「15條之一規定，立法院每年都可以邀請總統到立法院做國情報告，不管是立法院邀請總統來，或者總統主動表示要來，都必須在合憲的原則之下。」

黨團書記長陳培瑜更喊話樂見其成，除了合法，也希望立院能願意支持預算，讓政府能夠理性地去討論「特別預算」對台灣的意義。

