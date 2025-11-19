中國海警船闖釣魚台海域 國防部：已有應變區、海巡應對為主

中國海警船3101號資料照。先前闖入東沙海域，台灣海巡署全程監控並廣播驅離。海巡署提供



中日關係緊張，聯動周邊局勢，已有4艘中國海警船於11月16日駛入主權爭議的釣魚台周邊海域，引發日本向中方提出嚴正抗議，在野立委關切國軍是否採取行動維護主權，國防部長顧立雄表示，已有應變區的規劃，若中國海警船進入我方應變區的話，就會用海巡應對，需要的時候會有海軍支援。

日本首相高市早苗「台灣有事」的說法，引發中國強烈不滿與抗議，採取各項反制措施。

日本第11管區海上保安總部（那霸）通報，16日上午10時15分（台北時間9時15分）左右起，4艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊「日本領海」，上午11時45分前後起陸續駛出，進入了「領海」外側的毗連區。

廣告 廣告

國民黨立委賴士葆今天上午在立法院外交及國防委員會質詢，問國防部長顧立雄，中國海警船闖入釣魚台海域，國防部如何應對？

顧立雄回應表示，我們會有一個應變區的規劃，進入我們應變區的話，我們就會用海巡應對，需要的時候會由海軍支援。

賴士葆又問，為何沒有看到海巡署的船？

顧立雄重申，中共海警船如果進入我方應變區，我們海巡就會應對。

更多太報報導

先嗆高市 中國國安部發文：破獲日本間諜機關竊密案

薛劍嗆「斬首」高市 薛瑞福在美國會轟「令人髮指」：不該任公職

中日緊張致黃海、台海、南海「三海聯動」？ 顧立雄：真正麻煩製造者是中國