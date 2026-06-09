中國海警船頻繁侵擾海域 華府敦促北京停止對台施壓

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）中國公務船以日菲談判為由侵擾台灣東部海域，針對中國海警在台灣海域活動日益頻繁，美國國務院發言人在聲明中表示，美方期待兩岸分歧能以和平、且「不受脅迫」的方式化解。

海巡署今天表示，中國5艘公務船上午已遠離台灣海域，但期間曾對3艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告。

路透社報導，美國國務院發言人說：「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。」

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這次中國公務船以日菲談判當外衣，藉由海警及海事船侵擾台灣東部海域，海巡署說，已超前部署艦艇，全程併航監控。

期間中國公務船曾對3艘航經商貨輪廣播詢問進出港等資訊，海巡艦艇立即嚴正回應「中國違反國際法，不必理會騷擾」。（編譯：劉淑琴）1150609