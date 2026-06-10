中國海警船駛入釣魚台海域 近期台日周邊動作頻頻

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者廖文綺上海10日電）中國海警局艦艇今天駛入釣魚台主權爭議海域，並稱這是「維權巡航」。中國海警近期在台日周邊海域動作頻頻，本月初先是侵擾台灣本島以東海域，又進入日本與那國島南方海域的專屬經濟區（EEZ），主張管轄權。

中國海警微信公眾號發布，10日，中國海警台州艦編隊在釣魚島（台灣稱釣魚台）及其附屬島嶼「領海」維權巡航。並稱「這是中國海警依法開展的維權巡航活動」。

中國海警船近期頻繁在台灣、日本周邊海域出沒。日本與菲律賓5月底表示將啟動EEZ及大陸礁層海洋邊界談判以來，中國海警岱山艦編隊1日開始在台灣本島東部海域展開巡航，並稱這是針對日菲所採取的行動。

廣告 廣告

本月3日，中國海警船進入日本沖繩縣與那國島南方海域的EZZ，首次在該區域主張管轄權，直到8日都在周邊海域活動。

中國海警局艦艇上次駛入釣魚台海域是在5月26日，中國海警局當時宣稱驅趕一艘日本漁船，並稱該漁船「非法進入中國釣魚島領海」。（編輯：楊昇儒）1150610