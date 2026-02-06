中國海警船騷擾「海巡一夜未眠」 管碧玲點名李貞秀：站上質詢台如何面對？

海委會主委管碧玲（前者）農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華（左）備詢。廖瑞祥攝



民眾黨不分區立委李貞秀日前宣示就職，身為中配的她卻因為拿不出「放棄中國國籍」證明，遭內政部質疑其具備雙重國籍，依法應由立法院予以解職，但在野卻堅持依《兩岸關係人民關係條例》中配享有參政權，雙方各說各話。海委會主委管碧玲今（6日）指出，中國海警船連日進到東沙24浬騷擾，昨晚海巡甚至一夜未眠，她質疑：「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？」

李貞秀中國籍爭議持續延燒，依我國《國籍法》規定，公職人員不得具有雙重國籍，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，若未能證明放棄國籍，依法應由立法院予以解職。不過，國民黨、民眾黨卻認為依《兩岸關係人民關係條例》中配享有「參政權」，國台辦也幫腔護航稱，中國與台灣同屬一中，不存在所謂放棄國籍問題，引發輿論譁然。

對於李貞秀迄今拿不出放棄中國籍證明，內政部長劉世芳近日開第一槍表態，依法不會提供機密資料給李貞秀，呼籲各部會首長比照辦理。陸委會則指出，兩岸條例規範的是中配參政權，但就任公職應適用國籍法，外界應是有所誤解，如果立法院讓李貞秀繼續擔任立委，陸委會對於她的索資，會用最嚴格的條件處理。

朝野近日針對李貞秀就任立委吵得不可開交，海委會主委管碧玲今早在臉書發文指出：「東方初白，李貞秀女士的國家，又用兩艘海警船進到東沙24浬騷擾我們，事實上，昨日，海巡一夜未眠！」她並質疑李貞秀：「真的站上質詢台，她要如何面對這個問題？！」

