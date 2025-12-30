中國海警船「距離僅0.8浬」！管碧玲曝「海上對峙」畫面：堅持捍衛主權

管碧玲曝「海上對峙」畫面。圖／翻攝自管碧玲臉書

中共解放軍東部戰區自29日起發動「正義使命-2025」環台軍演，多艘中國海警船挑釁接近我國東、北部海域，更揚言30日將進行實彈射擊。海委會主委管碧玲指出，29日傍晚桃園艦對中國海警船進行7次廣播驅離，雙方僅離0.8浬（大約1481公尺），「因應中國蠻橫軍演，我們堅持捍衛主權，海巡已經在崗位上，嚴陣以待」。

中共軍演29日上午8時自下午6時，台灣周邊5處海、空域進行實彈射擊，中國官媒聲稱此次軍演是「給台灣島打了串中國結」，圖片中的紅繩也同時是「台獨勢力的紅線」。

中共解放軍發動環台軍演。圖／翻攝自網路

海巡署指出，中共軍演已衝擊國際秩序與台海現狀，對我國海域船舶航行安全、漁民作業權利更帶來重大影響，已啟動全面監控與應變措施。

台灣海巡因應中共海警船挑釁，已坐鎮崗位。圖／翻攝自管碧玲臉書

碧玲29日強調，因應中國蠻橫軍演，海巡單位已坐鎮崗位、嚴陣以待，「我們堅持捍衛主權」。同日晚間，她於於臉書貼出照片，表示18時許中國海警船編號「1306」逼近台灣海域，桃園艦進行7次廣播驅離，雙方僅離0.8浬（大約1481公尺）。

管碧玲表示，海巡兄弟不眠不休地守在黑暗大海的最前線，「應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民，可以平安入夢！加油吧，弟兄姊妹」。

共艦挑釁不成先崩潰！網友見「兩國軍艦名稱」笑了：剛好而已

根據《自由時報》報導，30日3時傳出共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦（118）」強闖我國西南海域24海里鄰接區，我國海軍出動「班超艦（PFG2-1108）」堅守，卻被共艦反控遭「火控雷達」鎖定，挑釁意味十足。

報導指出，軍事粉專「Taiwan ADIZ」掌握到流出的音檔，共軍眼見自家無法突破我軍防線，頻頻在無線電中崩潰喊話，稱我軍「火控雷達多次照射」，還惡人先告狀，恐嚇「一切後果由你承擔」。

然而，面對中共蠻橫行為，我軍豪不畏懼，堅定維持航向監控，讓不少網友聯想到名將班超「投筆從戎、威震西域」一事，大讚「班超艦趕走烏魯木齊艦只是剛好而已。」



