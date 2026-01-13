中國海警船「釣魚台周邊航行」呈常態化 日海保：事態極其嚴重
中日關係持續緊張，日本海上保安廳統計顯示，2025年中國海警船在釣魚台周邊海域累計航行天數達到2012年以來最新高。日本第11管區海上保安總部長坂本誠志郎示警，中國海警船活動「已呈現常態化，事態極其嚴重」。
《共同社》報導，據日本海上保安廳統計，2025年中國海警船航行在釣魚台周邊「日本領海」外側的毗連區天數，創下2012年日本宣布將釣魚台「國有化」以來的最新高。日本第11管區海上保安總部長坂本誠志郎表示，只要不是航行困難的惡劣天氣，中方就會持續活動。
坂本誠志郎也分析，自2018年中國海警局納入中央軍委管轄的武警體系後，不僅操船技術明顯進步，整體管理也更加嚴密，日本巡邏船每日都得在現場與對岸船艦對峙。2025年5月，一架直升機從進入日本領海的中國海警船起飛，並進入日本領空，巡邏船在現場通過無線電警告直升機離開，但在現有框架下，海上保安廳能做的僅止於此。
而對於外界建議海上保安廳應強化巡邏船武裝配備，並採取更強硬態度，坂本誠志郎則持保留看法。他指出，這樣的做法反而會給中方行動升級的機會，「無益於尖閣維持穩定的管理」。
