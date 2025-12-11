中國海警襲擾模式再變化 兩兩一組不同航入點闖限制水域

cnews204251211a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署金馬澎分署第十二巡防區，今（11）日再偵獲中國海警船，再度編隊侵擾我金門限制水域。海巡署表示，中國海警船企圖挑戰我方多點、同時對應的能力。海巡署已全時掌握目標動態，迅速調派巡防艇前推部署，以堅定執法立場周全應對，成功驅離4艘海警船。

金馬澎分署表示，第十二巡防區，於今日上午8時50分，偵獲關閉「船舶自動識別系統」（AIS），包括中國海警「14533」、「14606」、「14529」及「14603」等4艘船隻，以兩兩一組模式，分別自烈嶼南方及料羅西南方海域，航入金門限制水域，並同時向東航行侵擾。

海巡署表示，當時調派4艘巡防艇，立即航前近迫對應，採取併航監控，阻擋中國海警船深入我國水域。同時持續透過中、英文無線電廣播，強勢要求轉向航離。在巡防艇堅定執法下，中國海警船，約於上午10時50分左右，航出金門限制水域。

海巡署強調，中國海警有別於前次，分別從料羅東方及烈嶼西南方，侵入並相對航行模式，改採不同航入點同時向東航行，明顯可見中方持續在侵擾模式上的變化，不斷挑戰我方偵蒐及應對極限的意圖。將持續全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握海上動態，周全應對這類侵擾，全力捍衛國家主權及確保海域安全。

照片來源：海巡署提供

