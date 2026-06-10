中國海警開始盤問台灣周邊商船！灰色地帶升級 海警版封鎖劇本浮現

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中國對台灰色地帶行動再升級。

這一次，不只是海警船靠近、不只是公務船巡航，而是中國海警開始對台灣周邊海域通過商船廣播盤問，詢問出發港、目的港，並宣稱中國擁有管轄權。這代表北京正在把「海警巡航」往「航運管理」推進，測試台灣周邊海上通道是否能被中國以行政執法名義逐步控制。

路透昨（9日）報導，台灣海巡署表示，中國海警船近日在台灣周邊海域對商船進行廣播詢問，內容包括船舶從哪裡來、要到哪裡去，並宣稱中國在相關海域具有管轄權。海巡署則立即反向廣播，強調該海域屬於台灣水域，中國無權干預，並提醒商船不必理會中國海警的詢問。

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目前尚未傳出商船遭中國海警登檢、攔查或實質干擾，但問題不在於有沒有登船，而在於中國已經開始測試另一種壓迫方式：不開火、不封港、不宣布禁航，卻用海警廣播、執法話術、管轄權宣稱，一步一步把台灣周邊海域塑造成「中國可以管理」的空間。

這與日前中國海警、科研船在東沙與台灣東部海域的行動，並不是孤立事件。中國正在把東沙、台灣東部海域、台灣周邊商船航線串成一套灰色地帶劇本。先是海警巡航，再是公務船宣示，接著是對商船盤問，最後才可能升高到靠近、攔查、登檢，甚至以「海上交通安全」為名干擾台灣航運。

美國國務院也對此呼籲北京停止對台軍事、外交與經濟壓力。這顯示國際社會已經看見，中國的行動並不是單純海事執法，而是對台灣主權與區域航行秩序的壓迫。

台灣接下來必須盯緊四件事：中國是否從廣播盤問升級為靠近、攔查、登檢；國際航運公司與保險業是否調整台灣航線風險評級；美國、日本、菲律賓是否把此案納入共同海上安全議題；台灣海巡與國防部是否建立「即時揭露、廣播反制、商船協助、軍巡支援」的常態機制。

中國不一定要開第一槍，才叫戰爭風險。

當中國海警開始盤問台灣周邊商船，真正被測試的不是一艘船，而是台灣海上生命線。

（圖片來源：AI示意圖）

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