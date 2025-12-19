中國海警闖入金門禁止水域 海巡署強力對應並嚴厲譴責

cnews204251219a14

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中國海警挑釁行為惡意升級。海巡署表示，昨（18）日下午金馬澎分署所轄第十二巡防區，偵獲有中國海警船編隊，跨越金門限制水域線，航入我國金門禁止水域。已嚴重破壞區域和平穩定，巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出我方水域。

海巡署金馬澎分署表示，所轄第十二巡防區，昨日中午12時許，偵獲中國海警船，於大帽山南方水域外有集結現象，立即調派巡防艇於金門南方水域部署；到了下午2時52分左右，中國海警「14605」、「14515」、「14606」及「14609」等4艘船艦，採一路縱隊方式，由翟山南方航入金門限制水域。

海巡署表示，立即以預置巡防艇趨前應對，但中國海警持續航入禁止水域，巡防艇即採取「船艏壓迫」模式對應近迫船艏，拒止海警船繼續深入我國水域。同時透過中、英文無線電廣播，強勢驅離。在海巡艦強力拒止下，4艘海警船，約於下午4時17分，轉向航出金門限制水域。

海巡署強調，中國海警惡意升級對我進行灰帶襲擾，針對破壞區域和平穩定的挑釁舉措，將嚴厲譴責，並持續強化情監偵手段，精準掌握中國公務船動態，依侵擾型態提升對應模式與強度，全力捍衛國家主權及海域安全。

照片來源：海巡署提供

