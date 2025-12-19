中國海警闖入金門禁止水域！ 海巡：挑釁行為惡意升級

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署今天表示，中國海警挑釁行為惡意升級！昨天被我方偵獲到4艘中國海警船不僅編隊跨越金門限制水域線，還闖入我國金門禁止水域，這也是今年首度被發現闖入禁止水域；海巡表示，此舉嚴重破壞區域和平穩定，我方巡防艇採取「船艏壓迫」模式，並全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向駛離。

海巡署指出，金馬澎分署第12巡防區18日中午12點多偵獲到中國海警船，在金門大帽山南方水域外有集結現象，經我方調派巡防艇前往金門南方水域部署。下午接近3點，中國海警「14605」、「14515」、「14606」 及「14609」等4艘海警船，採一路縱隊由金門翟山南方闖入金門限制水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，中國海警竟穿越限制水域，持續闖入禁止水域，巡防艇即採取「船艏壓迫」模式對應，近迫其船艏，拒止中國海警船繼續深入我國水域，同時透過中、英文無線電廣播，強勢驅離。在海巡強力拒止下，4艘中國海警船才於下午4點多轉向航離金門限制水域。

據了解，中國海警船去年曾有跨越金門限制水域遭我方驅離紀錄，19日的行為是中國海警今年首度被偵獲穿越金門限制水域再闖入禁止水域。

海巡署強調，針對中國海警惡意升級對我進行灰帶襲擾，且破壞區域和平穩定的挑釁舉措，海巡署予以嚴厲譴責，並將持續強化情監偵手段，掌握中國公務船動態，依侵擾型態提升對應模式與強度，全力捍衛國家主權及海域安全。

