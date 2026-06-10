中國海警闖「我東部海域」！外交部火大反擊：主權不容侵犯
即時中心／温芸萱報導
針對中國交通部自本（6）月6日深夜宣布啟動所謂「台灣東部海域專項行動」，持續以海警船舶侵擾我國東部海域，並於7日至9日期間非法襲擾航經我國周遭海域的貨輪。外交部今（10）日發表聲明，強烈譴責中國在我國東部專屬經濟海域採取的各項行動違反國際法，其行徑已暴露中國威權主義與擴張野心，並對中國侵害我國主權權利、非法對相關船隻進行海上襲擾的行徑予以嚴厲譴責。
台灣享有專屬經濟海域權利
外交部指出，台灣與中華人民共和國互不隸屬，我國在東部海域享有《聯合國海洋法公約》所賦予專屬經濟海域的各項主權權利。中國無權在我國專屬經濟海域內，對任何自由航行船隻採取違法行動，更不容以任何方式騷擾過往船舶，破壞區域現狀及國際秩序。
外交部籲：國際共同反對中國違法行徑
同時，外交部也重申，我國領土主權及主權權利不容侵犯，批評中國相關作為已充分暴露其威權擴張本質。外交部呼籲國際社會正視中國非法行動對區域和平穩定造成的嚴重威脅，共同反對其違法行徑。我國政府也將整合跨部會力量守護海域安全，並持續爭取理念相近國家支持，共同維護印太地區和平穩定。
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