中國海警首度公開巡航釣魚台畫面 疑在12海浬領海範圍內

中國海警局今（1）日發布《執法於海》宣傳片，其中不僅有近幾年中國海警在南海地區展開維權執法的影像，也公開了中國海警巡航釣魚台的畫面，這也是中國海警首次公開在釣魚台巡航的現場畫面。

根據陸媒報導，有專家分析，雖然宣傳片中巡航釣魚台的畫面較短，但可以清楚看到中國海警船離釣魚台的距離很近，位於釣魚台12海浬領海範圍內。

中國海警局近年來定期主動發布巡航釣魚島的通報，中國海警局局長曾表示，2025年釣魚台巡航天數達357天，比日方聲稱的「在釣魚台附近海域發現中國海警船的天數達356天」還要多一天。

釣魚台列嶼一直存在有主權爭議問題，日本、中國和台灣都宣稱釣魚台是自己的領土。根據我國外交部聲明，釣魚台列嶼是台灣的附屬島嶼，其行政管轄隸屬宜蘭縣頭城鎮大溪里。無論從歷史、地理、地質、使用與國際法來看，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土。

