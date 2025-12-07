中國海警首闖台海灘稱執法 海巡署：是侵擾

▲中國海警船再侵門踏戶，首度在「台灣灘」海域進行搜救應急演練，海巡署痛批，根本是魚目混珠行為，對台進行騷擾而非執法。（圖／海巡署提供）

[NOWnews今日新聞] 中國福建海事局昨（6）日聯合中國交通運輸部東海救助局，在「台灣灘、台灣海峽中部及通航密集區、事故多發區」等海域，進行專項執法行動。對此，海巡署痛批這樣的做法根本是魚目混珠、混淆海域位置，進行對台灣進行灰色地帶的侵擾與認知作戰。

面對中國海事局3艘公務船在臺灣海峽中線以西、靠近中方水域進行演練行動，海巡署表示，運用聯合情監偵手段，全程掌握中國艦船動態，目前臺灣周邊海域狀況正常。

除了6日中國對台進行灰色地帶侵擾外，上個月28日福建海警船越界進入我國水域，我國海巡立即推阻驅離。但中方卻辯稱稱位於金門附近海域執法巡查，試圖營造其「執法正當性」的錯誤敘事，本質就是對台灣進行「常態騷擾」。

中國時不時侵門踏戶，海巡署堅定執法立場，嚴密監控中國艦船動態，絕不姑息，全天候守護海域安全，確保國家主權與海域安全不受侵犯。

