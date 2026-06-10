中國海警騷擾我東部海域！張惇涵：希望朝野支持國軍與海巡的預算

記者楊士誼／台北報導

目前偵獲中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船，自廈門港出港後航往我國西南海域，並沿我國限制水域線外航行，海巡署並派出五艘艦艇應對。行政院秘書長張惇涵今（10）日表示，中國無權在我國經濟海域干擾自由航行，這危害我國主權也違反國際法。他也呼籲，立法院朝野政黨與國人支持國軍與海巡的預算。

立法院上午由內政、司法委員會聯席審查中選會副主委與委員被提名人共三人，張惇涵會前受訪時表示，中國無權在我國的經濟海域進行任何干擾自由航行的行動。他指出，外交部已經對此表達過嚴正譴責，國際社會也高度關注中國在台海周邊文攻武嚇的狀況。

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張惇涵強調，中共的做法，不僅危害了我國的主權，也違反了相關的國際法跟國際的公約。我國的海軍、海巡也都嚴密掌握當中，來確保國人的安全，「藍色海疆我們還是寸土不讓」。他也指出，剛好立法院在審議預算，然今年的預算到現在還在審，「已經過了農曆年、過了元宵、過了清明節，下個禮拜就是端午節了」，他也呼籲國人支持國軍、支持海巡，也希望立法院朝野政黨能夠支持國軍跟海巡的預算。

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