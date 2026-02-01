中國海警、民兵頻擾台海 台灣升級ISR打造「全時監控網」反制灰色地帶威脅

海巡署副署長謝慶欽強調，台灣須提升海上態勢感知能力，來有效防範灰色地帶入侵。（海巡署）



台灣正加速升級海巡雷達和監控系統，以追蹤中國船隻，並應對日益嚴峻的台海灰色地帶威脅，包括橡皮艇走私、海上民兵侵擾還有中國海警關閉AIS訊號的行動。海巡署副署長謝慶欽表示，2025年至2027年間將透過特別預算建置多層次海上情報、監控與偵察（ISR）能力，包括無人載具、紅外影像、中程雷達和AI影像辨識技術。

《日經亞洲》報導，海巡署副署長謝慶欽向《日經》表示，台灣正在升級雷達和海上監控系統，以追蹤各類中國船隻，應對「日益嚴峻的台海挑戰」。

謝慶欽強調，台灣海巡署必須盡快提升海上態勢感知能力，來有效防範並應對各種灰色地帶入侵行為。他所指的灰色地帶行動，包括船隻騷擾、資訊作戰及其他低於武裝衝突門檻的敵對行動。海上態勢感知（maritime domain awareness）能力指的則是對水域上、水域下還有周邊的一切活動，掌握準確且即時資訊的能力。

謝慶欽列出各類威脅，包括中國利用橡皮艇走私、以中國資金運作的「方便旗」船隻、可能破壞或破壞海底電纜的劣質船隻、闖入台灣水域的中國「海上民兵」漁船，以及中國海警在執行金門及東沙周邊海域任務時，關閉自動識別系統（AIS）信號。

台灣將建40艘巡防艦艇和巡邏艇

台灣海洋委員會已透過特別預算（與年度一般預算分開，目前因在野黨阻擋而停滯）取得約935.6億新台幣，用於建造40艘巡防艦艇還有小型巡邏艇，以及升級海上監控系統。

謝慶欽表示：「2025年至2027年間，這筆資金將支持我們情報、監控與偵察（ISR）能力的重大升級，包括採購無人空中載具、無人水面載具、無人水下載具、紅外影像系統、中程沿岸雷達，以及AI影像辨識技術。」他補充說：「這些科技將協助我們建立多層次海上監控網路，強化國家韌性、海上執法還有搜救行動的能力。」

謝慶欽在海洋委員會針對主要政策的記者會上，談及台灣的雷達升級事宜。海委會主委管碧玲曾向《日經》表示，她推動海巡署升級，並指出海巡署在2025年已完成805次聯合巡弋及驅離中國海警船隻。她強調，海巡署正進行第2波重大轉型，採用科技、多維度、全天候監控方式，來應對灰色地帶威脅。

倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）印度–太平洋安全資深研究員謝特勒-瓊斯（Philip Shetler-Jones）指出，應對海上灰色地帶的騷擾，首先須有良好的態勢感知，而雷達仍是最強大的工具之一，能即時掌握海上動態。

中國海警角色在軍演中日益重要

近年來，中國加強在台灣及其外島周邊的軍事演習，中國海警的角色越來越重要。2025年12月29日至31日，中國發動代號為「正義使命-2025」的環台軍演，演習首日便動員至少130架戰機和32艘艦艇。

今年1月稍早，台灣國防部譴責中國無人機闖入東沙島（Pratas）空域，認為這是對區域和平的嚴重干擾。

這些軍事行動引發外界對中國可能進一步擠壓甚至封鎖台灣的擔憂。對台灣而言，這構成特殊挑戰，因為國際社會還有找到有效方式，能在不發動軍事入侵的情況下遏制中國脅迫。

中國海警的行動也引發菲律賓和日本的反彈。日本政府1月對中國海警船隻入侵領海的行動提出關切。

台灣在維持「態勢感知」面臨挑戰

大西洋理事會全球中國研究中心副主任廖彥棻（Kitsch Liao）警告，台灣在維持「正確態勢感知」方面面臨嚴峻挑戰，難以抵禦中國行動。

廖彥棻向《日經》表示：「結合有人與無人載具的多模態ISR系統，並搭配國內承包商運營解決方案，可能是減緩中國脅迫的有效手段。」

廖彥棻指出，海巡署負責台灣周邊44公里）範圍的防衛，正尋求加強岸基感測器、在巡邏船上安裝AIS，並探索靈活度最高的空中監控技術。

謝特勒-瓊斯也表示，台灣正在整合多個數據來源，來提升對威脅演變的理解還有應對能力。準確且即時的資訊，也有助於跨政府、跨社會及國際夥伴的協調，確保不出現意外，所有工具能協同運作。

