中國海警16日宣布在釣魚台巡航 黃海區域明日起三天中國實彈演練

[Newtalk新聞] 中日關係近日明顯因雙方言論而加速升溫，中國海警今（16）日上午表示，海警1307艦艇編隊已在釣魚台（日本稱尖閣諸島）周邊海域展開巡航，並強調此舉屬於「維權行動」，用詞激烈，引起國際關注。

事實上，釣魚台周邊的海上態勢近一年來持續僵持。據日本《共同社》指出，從去年11月起，日本海上保安廳幾乎天天在尖閣周邊發現中國海警船，215日的連續天數突破既往紀錄。不過，10月下旬一度出現短暫平靜，中國艦艇撤離毗連區後，日本才首次沒有偵見相關船隻。

而在近期的日中互動中，日本首相高市早苗上（10）月在韓國與中國國家主席習近平首次會面時，特別點名東海與南海局勢，引述日方「必須表達關切」。隔日，日本防衛相小泉進次郎在馬來西亞與中國國防部長董軍的談話中，也直言區域軍事活動「明顯增多」，讓日本「深感擔憂」。

中國外交部發布通告呼籲中國公民「近期避免前往日本」。 圖/取自中國駐日本大使館網站

兩國的外交氛圍原已不甚和緩，高市早苗近日再以「台灣有事是日本有事」的表態激起中國強烈反彈；中國外交部領事司則提前發布旅安提醒，勸民眾近期避免前往日本，甚至連發多個貼文怒斥日本此舉是「欲與中國為敵」。

而在海警巡航消息發布前一天，中國海事局已宣布黃海部分海域將於11月17日至19日進行三天、不分時段的實彈射擊演練。

中國外交部怒斥日本：「日本是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」。 圖：翻攝自中國外交部發言人

