中國海警4船侵入金門水域 海巡署巡防艇併航驅離

中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等四艘船，28日上午入侵金門水域，海巡艇併航驅離。 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 中國海警船今（28）日上午兩兩一組、四艘編隊侵入金門周邊限制水域，海巡署立即調動四艘巡防艇前推部署，採併行監控並無線電廣播要求轉向離開，最終於上午10時50分成功驅離對方，捍衛我國主權未受侵害。

海巡署第十二（金門）巡防區於上午8時許偵獲中國海警船接近，即刻派遣巡防艇攔阻。8時50分，中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等四艘船自料羅東方及烈嶼西南方航入我水域，以縱隊方式前進，意圖深入內海。海巡艇迅速航前近迫，緊貼監控軌跡，透過中英文廣播堅定警告：「立即轉向航離，勿影響區域和平。」中國船隻在持續施壓下，於兩小時後乖乖退出金門限制水域線，過程全程錄影存證。

海巡署強調，此類中國海警假借「執法巡查」之名穿越限制水域，已成「常態騷擾」模式，非真正執法行為，不僅破壞兩岸交流氛圍，更威脅區域穩定與航行安全。海巡署將秉持堅定立場，超前部署艦艇，遇情即時監控驅離，並公開執法畫面，澄清中方不實宣傳，安定民心士氣。

