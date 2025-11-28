中國海警4艦強闖金門海域2小時！海巡署怒轟：常態騷擾

今日上午8時許，海巡署偵測到中國海警船出現在金門周邊海域，隨即調派艦艇前往應對。約8時50分，中國海警編號「14603」、「14605」、「14515」、「14529」共4艘船艦，分成兩組採取協同行動，分別從料羅東方與烈嶼西南方向航入我國水域，並以縱隊方式深入推進。

面對中國海警船的挑釁行為，海巡署立即派遣4艘巡防艇採取因應措施。我方艦艇採取併行監控、前推阻擋等戰術動作，並持續以中英文廣播要求中方船艦離開我國水域。在海巡署艦艇持續貼近監控的壓力下，中國海警船於10時50分航離金門限制水域，整個事件歷時約2小時。

廣告 廣告

海巡署發言人表示，中國海警今日在其官方網頁發布消息，聲稱「福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查」，此說法與實際情況嚴重不符。海巡署分析指出，從中國海警船的航行態樣觀察，其行為明顯是假借「執法巡查」名義，實際上已形成對我國海域的「常態騷擾」模式。

海巡署強調，中國海警的挑釁行為絕非所謂的「執法巡查」，此類行動不僅嚴重影響兩岸氛圍，更對區域的和平與穩定造成破壞。海巡署重申將秉持堅定的執法立場，持續嚴密監控中國海警船的動態，並採取超前部署巡防艦艇的策略。一旦發現中方船艦越界，將立即實施監控驅離措施，並公布執法畫面，以破除中國海警散布的不實訊息，堅決捍衛國家主權，安定民心士氣。

更多品觀點報導

賴清德被抓包「2027武統台灣」偷改3字！蔣萬安：重大國安議題拿來操作

國防預算破兆惹議 民眾黨：支持強軍但拒絕恐慌治國

