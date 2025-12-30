中國海軍威脅擴大 055搭載「鷹擊-20」高超音速反艦導彈傳成功試射定型

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，中國解放軍海軍（PLAN）宣布，055型（Renhai-class）飛彈驅逐艦「無錫號（舷號104）」，28日成功完成「鷹擊-20」（YJ-20）高超音速反艦彈道導彈（ASBM）的海上定型測試，導彈精準擊中海上目標。顯示中國海軍水面艦艇首次具備搭載高超音速反艦武器的能力，射程估計達1500至2000公里，全面部署後將對美國海軍及其盟友在印太地區構成重大威脅。





根據中國軍媒「中國軍號」散布在「抖音」平台的影片，鷹擊-20導彈從「無錫號」的垂直發射系統（VLS）發射。鷹擊-20具備再入大氣層時機動變軌的能力，能以高超音速（超過5馬赫）貫穿敵方防禦系統，難以被現有導彈防禦攔截。中國國防部表示，鷹擊-20是提升海軍遠程精準打擊能力的關鍵一步。





鷹擊-20導彈於2025年9月3日中國閱兵中首次公開亮相，為中國反介入/區域拒止（A2/AD）戰略的核心武器。可兼容055型及052D型（Luyang Ⅲ-class）驅逐艦的VLS系統，支援冷熱發射模式，並能與其他導彈，如「海紅旗-9」（HHQ-9）防空導彈及「鷹擊-18」（YJ-18）反艦巡航導彈搭配使用。專家估計，其射程足以涵蓋太平洋大片區域，針對航艦等大型艦艇的「航艦殺手」特性尤為突出。





鷹擊-20為中國高超音速技術的長期投資，基於陸基反艦彈道導彈「東風-21D」（DF-21D）和「東風-26」（DF-26）的技術基礎，將高超音速能力擴展至海基平台。國際同級高超音速反艦導彈，有美國的常規迅速打擊系統（Conventional Prompt Strike，CPS），海基高超音速滑翔武器，射程超過2000公里，速度5馬赫以上，目前已知有朱瓦特級（Zumwalt class）驅逐艦「朱瓦特號（USS Zumwalt，DDG-1000）」可搭載，未來除朱瓦特級外，維吉尼亞級（Virginia-class）核子動力攻擊潛艦第5批次（Block V）的「維吉尼亞酬載模組」（Virginia Payload Module）將是可使用的發射載具。另外，俄羅斯的「鋯石」極音速巡弋飛彈（3M22 Tsirkon，Zircon），射程約1000公里，速度達9馬赫，可從艦艇或潛艇發射，已裝備俄羅斯海軍，用於反艦作戰。





中國海軍艦隊急速擴張，專家指出此類武器將強化其在南海及台灣周邊的作戰優勢。美國智庫「解放軍追蹤者網站」（PLATracker）分析，以發射平台來看，顯示北京在威脅美軍先進能力上取得重大進展，但認為延伸範圍作戰所需的支援與監視系統尚未經實戰驗證。

