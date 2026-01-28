中國海軍完整作戰編隊航向太平洋 相隔25天再經宮古海峽進出

日本防衛省統合幕僚監部28日發布中國海軍艦艇動向報告，指中國海軍4艘艦艇於27日至28日相繼通過宮古海峽進入太平洋。4艘艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦，可視為一隻完整作戰編隊。 圖：翻攝「X」@jointstaffpa

[Newtalk新聞] 日本防衛省統合幕僚監部今天（28日）發布中國海軍艦艇動向報告，指中國海軍4艘艦艇於27日至28日相繼通過宮古海峽進入太平洋，4艘艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦，可視為一隻完整作戰編隊。日本海上自衛隊派出艦艇與巡邏機實施警戒監視與情報蒐集，確保區域安全。

防衛省指出，日本時間27日晚間7時許，在宮古島（沖繩縣）北東約150公里海域發現中國海軍054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦「濱州號（舷號515）」向東南航行，隨後穿越沖繩本島與宮古島間海域，進入太平洋。接著在28日凌晨1時許，在宮古島北東約130公里海域確認中國海軍052C型（Luyang Ⅱ-class）飛彈驅逐艦「西安號（舷號153）」循相同路線前進。同日凌晨2時許，在宮古島北東約140公里海域再發現中國海軍052D型（Luyang Ⅲ-class）飛彈驅逐艦「淄博號（舷號156）」及903型（Fuchi class）綜合補給艦「巢湖號（舷號890）」，亦向東南航行穿越海峽。

中國海軍這4艘艦艇同屬東部戰區海軍，艦種包括護衛艦、驅逐艦與補給艦，組成完整作戰編隊，可能進行遠海訓練或操演。日本自衛隊動用基地位於沖繩的第46掃海隊所屬菅島級(Sugashima class)掃雷艇「獅子島號(JS Shishijima MSC-691)」、鹿兒島鹿屋基地第1航空群的P-1巡邏機及沖繩那霸基地第5航空群P-3C巡邏機，全程進行監視與情報蒐集。

根據日本防衛省發布資料，1月24日有同屬東部戰區海軍的815A型（Dongdiao-class）電子偵察艦「北極星號（舷號791）」先行通過宮古海峽進入太平洋，可見其偵察、打擊作戰序列安排非為巧合。而再往前推，防衛省在1月5日發布去年12月30日中國海軍艦艇藉此水道返回東海的消息。等於超過25天再見到中國軍艦大舉進出西太平洋。

