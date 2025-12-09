中國海軍「兵分兩路」進太平洋 日本防衛省：8日上下午各1艘054A穿大隅、宮古

日本防衛省統合幕僚監部指8日上午、下午，各有一艘中國海軍054A型飛彈護衛艦，「兵分兩路」分別通過大隅海峽及宮古海域進入太平洋。 圖：翻攝「X」@jointstaffpa

[Newtalk新聞] 日本防衛省統合幕僚監部今天（9日）發布中國解放軍船艦經過日本島嶼周邊動態報告，指8日上午、下午，各有一艘054A型（Jiangkai Ⅱ）飛彈護衛艦，「兵分兩路」分別通過大隅海峽及宮古海域，向太平洋方向航行。

日本海上自衛隊先是在8日上午11時左右，在鹿兒島縣口永良部島西方約80公里海域，發現艦號「529」的舟山號向東航行，穿越大隅海峽進入太平洋。接著在下午3時左右，再發現艦號「548」的益陽號在沖繩縣宮古島東北方約130公里海域，之後向東南方航行，經沖繩本島與宮古島間海域後，同樣駛向太平洋。防衛省派出P-1、P-3C巡邏機與船艦進行警戒監視及情報蒐集。

由於中國航空母艦「遼寧號（舷號16）」7日位置在奄美大島群中的喜界島東方約190公里處，未知這2艘054A護衛艦是否加入編隊演練或扮演其他角色。但明確可以知道的是，中國「船海」數量確實驚人。目前遼寧號編隊，已知有1艘055型（Renhai-class）飛彈驅逐艦

、2艘052D型（Luyang Ⅲ-class）飛彈驅逐艦；若再加上054A型艦，則所有作戰艦種到齊；唯獨缺乏903型（Fuchi class）綜合補給艦，推測可能演練「極限」考驗，測試在未補給狀況下的生存持續能力。

054A型艦具有較強的遠程警戒和防空作戰能力，中國海軍目前有40艘同級艦在役；另有6艘加長艦體、變更艦體後半部分上層建築布局及換裝H/PJ-87型單管100公釐艦砲船已下水舾裝。

