中國海軍076與模組化分散式殺傷測試載台「雙艦同框」 呂禮詩：對美軍等同「聖誕節驚嚇」

軍事專家呂禮詩發現中國海軍076型兩棲攻擊艦首艦「四川艦（舷號51）」在上海滬東中華造船廠船塢，而模組化分散式殺傷測試載台「中達79」就現身在附近碼頭。 圖：翻攝「臉書」呂禮詩

[Newtalk新聞] 軍事專家呂禮詩今天（26日）以「聖誕節驚嚇」形容從衛星圖片上發現的新訊息。該圖片顯示，中國海軍076型兩棲攻擊艦首艦「四川艦（舷號51）」在上海滬東中華造船廠船塢，而模組化分散式殺傷測試載台「中達79」就現身在附近碼頭。呂禮詩直言，這對美軍而言，與去年解放軍殲-36和殲-50試飛應該算「同一等級的聖誕節驚嚇」。凸顯中國海軍在兩棲與無人作戰領域的快速進展，甚至早一步實現「平戰一體、高低搭配、數量＋隱蔽」建軍思路。

四川艦於2024年12月27日正式下水命名，滿載排水量超過4萬噸，採用雙艦島設計與全縱通飛行甲板，全球首度在兩棲攻擊艦上應用電磁彈射與阻攔技術，可搭載固定翼飛機、直升機、攻擊-11等無人機，以及氣墊登陸艇與兩棲裝備。該艦於2025年11月中旬完成首次航行試驗，目前正返回碼頭進行後續調試與測試階段。

而「中達79」其實是一艘改裝貨櫃船（container ship），被用作模組化分散式殺傷測試載台（Modular Distributed Lethality Test Platform），搭載大量貨櫃式垂直發射單元（VLS）、相控陣雷達、近防系統等武器模組。這項發展被視為中國海軍「分散式殺傷力」（Distributed Lethality）概念的實戰驗證平台，具備高度隱蔽性、快速部署與火力爆發能力，堪稱「海上移動導彈火藥庫」，對美日等國海軍構成重大威脅。

根據衛星影像與中國網路流出高清照片，「中達79」原本是一艘中型民用貨櫃輪，船上堆疊多排標準貨櫃，但這些貨櫃內實際藏有垂直發射單元。初步估計，每個貨櫃可容納4個垂發單元，三排配置共約48～60個發射單元，火力已超過中國現役054A/B型護衛艦。船上還搭載旋轉式主動相位陣列雷達（AESA）、1130型30mm近迫武器系統（CIWS）以及多組火箭誘餌發射器，形成完整的偵測、防禦與攻擊一體化能力。專家指出，「中達79」可能只是概念驗證船（proof-of-concept demonstrator），但展示出中國在低成本、高數量「非對稱」海軍建設上的野心。若大量部署，將大幅提升中國在台海、南海、東海衝突中的導彈投射密度，甚至能威脅第二島鏈的美軍基地（如關島、沖繩）。

首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」與改裝貨櫃船「中達79」同時靠泊於相鄰碼頭，「雙艦同框」的畫面恐非巧合，極可能是中國當前海軍建軍邏輯下，高度互補的戰略聯想。首先，中國海軍的「高低搭配」概念，以四川艦代表高端、昂貴、具航艦能力的兩棲投射核心，搭配中達79的廉價、可大量複製、隱蔽性極高的「移動火藥庫」，形成高價值目標旁邊停放大量低價值飽和攻擊載具的配置，使四川艦即使不搭配其他護衛艦，也能有足夠的防空、反艦能力。其次，四川艦的核心任務是遠程投送兵力、提供空中支援與無人機蜂群作戰，適合擔任「母艦」角色；而中達79則搭載數十個貨櫃式垂直發射單元，可發射反艦/巡弋/防空導彈進行飽和導彈突擊，形成「兩棲投射」與「分散式殺傷」作戰概念互補的狀態，而大量的「民船軍用」，不但可以混淆情報偵蒐達到低階隱蔽效果，更可以數量取得優勢。

四川艦與中達79「雙艦同框」，應該視為中國海軍「平戰一體、高低搭配、數量＋隱蔽」建軍思路的縮影。這種模式一旦成熟，將大幅提高印太地區衝突的門檻與複雜度，對美軍傳統航艦打擊群構成全新挑戰。未來是否會有更多類似「高階主力艦＋低階隱形導彈平台」的配套曝光，值得持續關注。

