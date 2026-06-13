中國消費放緩 大成南僑調整布局、統一中控續成長

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（中央社記者何秀玲台北13日電）台商食品業者觀察，中國消費市場近年成長趨緩，消費者愈趨理性，競爭持續升溫；面對環境轉變，業者近年紛紛調整策略，統一企業轉投資統一中控強化品牌經營與產品升級；大成提高食品加工比重，南僑則擴大烘焙產品與東協布局，尋找新成長動能。

統一持股統一中控集團72.98%，統一中控2025年營收為人民幣317.1億元，年增4.6%；稅後純益人民幣20.5億元，年增10.9%，每股純益0.47元，營收獲利皆創下新高；今年第1季稅後純益為人民幣7.37億元，年增22.5%，創同期新高。

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統一企業董事長羅智先在統一中控2025年年報中指出，中國消費市場正經歷結構性轉型，由「規模擴張」向「質量提升」加速邁進。統一中控表示，面對市場競爭，近年持續優化產品結構，並透過會員店、量販店等新興通路布局，以及品牌經營與產品創新，提升市場競爭力。

一位食品高層私下表示，中國市場近年價格競爭激烈，不少企業經營辛苦，但統一中控因通路、品牌及營運基礎已建立，在市場競爭中仍維持不錯成長動能。

大成轉投資的大成食品，在中國大陸擁有多座雞肉生產基地及大型加工食品生產基地，董事長韓家宇近期受訪時曾表示，中國大陸的「內捲（惡性競爭）」經濟，確實讓經營有些辛苦，農畜產業經營壓力較大，因此大成食品持續提高食品加工業務比重，目前加工業務營收占比已超過5成，高於農畜業務。

大成食品為了擴大食品加工、肉雞屠宰等，近年在安徽省蚌埠的食品加工廠一期和二期陸續投產。韓家宇說，雞塊、台式鹽酥雞及義式香腸等加工食品，在大陸都很受歡迎；為了擴大加工食品布局，將新增產能，規劃蚌埠食品加工廠三期。

油脂大廠南僑董事長陳正文近期表示，中國市場並不是沒有復甦，只是復甦速度偏慢，理性消費趨勢持續。從今年端午節消費情況觀察，市場並未明顯回溫。

他說，疫情後消費習慣改變快速，烘焙與餐飲市場競爭加劇，不少麵包店與餐飲業者退出市場；反而有不少乳製品企業近年跨足烘焙市場，使競爭進一步升溫。

陳正文指出，面對市場變化，南僑近年提高烘焙產品比重，從過去以油脂原料供應為主，逐步延伸至冷凍半成品及高完成度烘焙產品，切入超商、會員超市及茶飲等新消費場景。此外，南僑也推動中國與東協市場整合，透過區域供應鏈布局尋找新的成長空間。（編輯：張良知、翟思嘉）1150613