中國涉跨海施壓英國大學 學者控遭校方禁研究新疆強迫勞動

BBC報導指出，英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）一名教職員疑似受到中國國家安全部門的威脅，遭校方要求停止對中國人權相關研究。中國施壓手段包含封鎖該校網站，阻擋該校在中國的招生活動等，時間已長達2年。

根據BBC報導，遭施壓的學者墨菲（Laura Murphy），任職於雪菲爾哈倫大學人權領域研究機構「甘迺迪國際公義研究中心」（Helena Kennedy Centre for International Justice），學術領域為人權與當代奴隸，主要研究對象為疑似遭受中國強迫勞動的新疆維吾爾族。

報導指出，雪菲爾哈倫大學在2024年時，由於面臨中國政府施壓，以及另一起針對該校的訴訟，因此校方決定停止發表墨菲與其團隊研究結果。

隨後墨菲在今年2月收到校方告知，要求他不能再進行有關中國供應鏈與強迫勞動的研究。墨菲隨即對此提起訴訟，指控校方未能保護學術自由，並申請查閱相關的內部文件。

墨菲向BBC表示，他所取得的其中一份文件顯示，校方直接跟外國情報機構進行談判，企圖用他的學術自由換取中國學生市場。此外還有校方人員在一封2024年的內部電子郵件提到，「無法同時兼顧在中國維持業務與發表研究這兩件事。」

根據BBC指出，雪菲爾哈倫大學2018年時一度曾招收達500名中國留學生，但隨後因疫情大幅減少，且未隨著解封出現反彈，2024至2025年期間，該校招收的中國學生僅剩73人。

BBC指出，英國政府得知這起事件後，時任外交大臣拉米（David Lammy）曾警告中國官員，並強調英方不會容忍任何打壓學術自由的行動。

中國駐倫敦大使館對此則回應，指雪菲爾哈倫大學多份對於新疆的相關研究「存有嚴重缺陷」，且墨菲關於強迫勞動的指控「經不起基本事實查核」。

中國以「反恐」為名，拘捕維吾爾人進再教育營

雪菲爾哈倫大學已經在今年10月針對此事向墨菲道歉，同時恢復他關於中國強迫勞動的研究禁令。在獲得校方道歉和保護學術自由的承諾後，墨菲已暫緩採取後續法律行動。

