中國淘寶不落地怎麼辦？財長回應了

▲針對立委質詢目前境外電商落地情況，財政部長莊翠雲今（7）日表示，蝦皮、酷澎已落地，還有部分包含淘寶，在審核法規部分，還未完成落地。（圖／擷取自立法院議事轉播）

[NOWnews今日新聞] 針對境外電商落地情況，財政部長莊翠雲今（7）日在立法院財政委員會指出，境外電商要落地需經經濟部審核，有些已經落地，包含蝦皮、酷澎，但還是有部分電商包含淘寶，在審核法規部分，還未完成落地。

立法院財委會今日邀請相關部會進行專題報告，民進黨立委吳秉叡關切境外電商落地情況，強調不能因為不想要中國電商來台經營，就不進行落地，消費者還是會消費，不可能將網路禁掉，不落地的電商成本減少、責任相對較輕，對台灣電商也造成不公平競爭。

廣告 廣告

對此，財政部長莊翠雲表示，財政部也在檢討相關作業程序，對於電商平台管理，數位部也在精進。至於小額包裹免稅，目前2000元以下免稅、每半年限制6次，近來國際陸續取消小額包裹免稅機制，有的已經在課稅，台灣是否調整會跨部會檢討。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

海關設雜貨櫃X光專線遭疑圖利？基隆關駁：導入科技提升查驗品質

台股攻破3萬點！立委質疑虛胖 金管會主委曝年線下個股占63%

台股只漲電子股?立委提發「遺珠ETF」 金管會主委允諾評估