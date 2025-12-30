中國測試立場？南韓總統訪中前共軍圍台軍演 韓外交部首度發聲

政治中心／游舒婷報導

共軍東部戰區無預警展開「正義使命-2025」圍台軍演，今（30）日的軍演更是包括實彈射擊，南韓外交部對此也首度發表聲明，希望透過對話與合作，推動兩岸關係朝和平方向發展。

針對中國對台灣的圍台軍演，韓國外交部於今日首度發聲。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

根據韓國媒體《News1》報導，韓國外交部發言人朴一（박일）在今（30）日的例行記者會上指出，政府希望台灣海峽的和平與穩定能夠持續，並期待兩岸能藉由對話與合作，和平發展關係。

朴一強調，韓國政府對台灣問題的基本立場並未改變，未來也將持續密切關注相關動向，在以朝鮮半島和平與穩定為最優先考量的前提下，積極推動符合國家利益的外交努力。

韓國的立場從過往李在明的發言來看偏向親中，而今日中國外交部也宣布，韓國總統李在明將於明年1月4日至1月7日到中國進行國是訪問，韓媒《中央日報》則分析，在韓國總統訪中前夕，中國對台灣進行突襲軍演，或許是在觀察韓國對台灣議題相關的立場。

