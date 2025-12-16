中國測試超大型無人潛艦！美媒示警：恐直接威脅美國本土、封鎖巴拿馬運河

中國正在測試的超大型水下無人潛航器，可能對全球關鍵航道與美國本土構成重大戰略挑戰。（圖／翻攝自YouTube／MILITARY NEWS UPDATE）

美國專注於全球海軍、海事技術與國防新聞的專業刊物《海軍新聞》（Naval News）近日警告，中國正在測試的超大型水下無人潛航器，在未來可能對全球關鍵航道與美國本土構成重大戰略挑戰。這類被稱為「XXLUUV」（Extra-Extra-Large Unmanned Underwater Vehicles）的無人載具，理論上具備封鎖巴拿馬運河，甚至威脅美國西岸港口的能力。

據《南華早報》報導，由於該計畫高度機密，外界對其細節掌握有限。然而，《海軍新聞》透過衛星影像、目擊者照片，以及在國防展覽中公開展示的概念模型，逐步勾勒出其可能輪廓。報導指出，這些無人潛航器可能是目前全球體型最大的水下無人載具，估計航程超過1萬海里（18,500公里），約為太平洋寬度的2倍，足以從中國沿岸航行至西半球，涵蓋包括巴拿馬運河在內的戰略要地。

廣告 廣告

分析認為，其內部武器艙可搭載水雷，或8至12枚魚雷，為中國提供1種低風險、但具高度威脅性的方式，直接對美國西岸港口構成威脅。《海軍新聞》進一步指出，衛星曾於9月在南海捕捉到2艘尺寸相近、但設計不同的原型艦艇，顯示中國可能同時推進多種設計方案，並在實際測試中進行競爭。

這些原型艦艇被發現停放於海南省2處不同港口的專用浮動船塢中，外界推測，它們可能正為爭取中國海軍的正式採購合約而進行評比。另有今年1月的衛星影像顯示，中國船舶工業集團公司（China State Shipbuilding Corporation，CSSC）位於廣州的造船廠內，正在建造1艘無尾潛艇，該艇很可能同樣屬於無人化設計。

所謂「超超大型」的分類，源於其推估長度超過40公尺，已接近某些小型潛艇的尺寸，明顯超越現存所有已知的超大型無人潛航器。相比之下，美國海軍的「殺人鯨無人潛艦」（Orca）長度為26公尺，而中國先前公開的HSU100與AJX002型號，長度皆約20公尺，2者曾在今年的93大閱兵中亮相，並被中國軍事媒體形容可執行封鎖與攻擊等協同作戰任務。

外界普遍認為，XXL等級的無人潛航器性能將遠超前述型號。在去年珠海航展上，中國船舶工業集團公司展示了1款名為「小型特種作戰無人潛艇」的模型，為外界提供了目前最具體的線索。雖然官方並未證實該模型與正在測試的原型為同一型號，但其外觀高度吻合，且標示長度介於38至43公尺，與各方推估結果相當接近。

根據中國船舶工業集團公司提供的資料，該無人潛艇可下潛至300至450公尺深，最高速度可達20節（約每小時37公里）。其內部近1/3的空間配置為大型電池模組，使其水下續航力達3000海里，為目前最先進柴電潛艇的6倍；若在水面航行，航程則可延伸至1萬海里。

設計上，該無人潛艇具備高度模組化特性，可依任務需求切換3種配置，包括搭載魚雷或由魚雷管（torpedo launcher）發射的飛彈、運載多達8名特種作戰潛水員，或攜帶水雷與多個小型水下無人機，執行更複雜的水下作戰與封鎖任務。

在指揮與控制方面，造船方表示，該系統可由岸基或艦載指揮中心遠端操控，通訊方式包括透過衛星傳送雷達訊號並由浮標網路中繼，或使用連接浮標的長距離水下聲學通訊系統。此種設計意味著，即便在遠離本土的海域執行任務，仍能維持指揮控制能力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

來台灣比去沖繩近！BEGIN主唱傻眼：石垣島飛台北竟要轉機

彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司

蛀牙真的會傳染！情侶不敢接吻 醫師曝真相：交換8千萬個細菌