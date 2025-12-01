中國港澳辦主任夏寶龍赴深圳 聽取香港大火匯報

（中央社記者張謙香港1日電）港媒報導，中國國務院港澳辦主任夏寶龍今天在深圳，聽取有關香港大埔宏福苑大火的詳細匯報。

港澳辦今天在其官網指出，中央港澳工作領導小組副組長、中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，今天在深圳聽取「有關情況」的詳細匯報；有香港媒體表示，夏寶龍是聽取香港大火的匯報。

宏福苑11月26日大火引起北京方面高度關注，中國國家主席習近平當天曾對遇難者及殉職消防員表示哀悼，又慰問遇難者家屬，並要求北京中央駐港機構支持港府撲滅大火。

隨後，港澳辦組建工作小組來港協助救災工作，小組由港澳辦副主任農融率領，於11月27日早上抵港。同一天下午，港澳辦常務副主任徐啟方也來港協助救災工作。

這場大火至今造成146人死亡，警方災難遇害者辨認組仍在火場搜索失聯者，預料死亡數字還會上升。（編輯：邱國強）1141201