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中國湖南省湘潭市的一座汽車智慧工廠，展現了驚人的生產效率。透過數百條機械手臂的精準協作，平均每50秒就有一輛新車下線。這座工廠不僅年產量突破60萬輛，更帶動上萬個就業機會，成為當地工業轉型升級的重要指標。

這座位於湖南湘潭的汽車製造廠，廠內數百具機械手臂正以完美的節奏同步運作。根據最新公開的影像顯示，這條高度自動化的生產線效率極高，平均每50秒就能完成一輛新車的組裝並正式下線。這種「智慧製造」的模式，已讓該廠成為當地從傳統工業重鎮轉型為現代化製造強國的象徵。

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除了驚人的生產速度，該工廠在經濟效益上也表現亮眼。目前其年度產銷量已超過60萬輛，並在整個產業鏈中支撐了超過1萬個就業崗位。這種規模化的智慧生產，不僅提升了產品競爭力，也為區域經濟注入了強大動能。

有趣的是，這座智慧工廠現在也成了熱門的「工業旅遊」景點，吸引許多學生前往參訪。校外教學行程針對不同年齡層量身打造：小學生可以近距離觀察機械運作激發好奇心；中學生能將課本知識與實際產業連結；大學生甚至有機會親自操作機械手臂，體驗尖端科技的實務應用。

原文出處：中國湖南智慧工廠自動化升級 每50秒產出一輛新車

本文由AI協作，經編輯審核後發布