中國滬指連12個交易日收紅 刷新紀錄

（中央社記者李雅雯台北6日電）中國滬指連續12個交易日收紅，創下最長連續上漲紀錄。滬指曾在1992年5月、2006年6月、2017年12月至2018年1月期間達成連續11個交易日上漲成績。

中國A股在2026年第1個交易日、5日迎接開門紅，3大股市全線走高。截至5日收盤，滬指收漲1.38%、報4023.42點，深成指收漲2.24%、報13828.63點，創業板指收漲2.85%、報3294.55點。

澎湃新聞6日報導指出，從去年12月17日至昨天，滬指呈現連續12個交易日上漲態勢，創下最長紀錄。滬指曾在1992年5月、2006年6月、2017年12月至2018年1月期間達成3次連續11個交易日上漲成績。

多家機構分析市場上漲原因。景順長城基金認為，假期外圍市場上漲與春季行情預期驅動上漲動能，市場對於金融機構帶來的資金流入有較高預期，保險機構在年初也有大量新增保費資金可用於配置市場，構成資金面核心支持。

廣發基金指出，考慮到年初保險、資金流動性等寬鬆因素，市場大多看好春季行情；委內瑞拉事件短期間對於油價的影響較為有限，不過該事件強化目前的資源民族主義敘事。

華夏基金表示，A股市場「慢牛長牛」中期趨勢有望在深化與平衡中延續。從宏觀環境來看，「十五五規劃」（第15個5年計畫、2026至2030年）開局為政策提供充足空間，中美對等關稅暫緩等情況營造較友善外部環境。

嘉實基金對於未來6至12個月市場方向感到樂觀。嘉實基金指出，在新一波擴內需政策和反內捲政策取得成效、增量資金仍有潛力的前提下，宏觀經濟更明顯的改善和企業盈利的回升可能是推動中期行情的主要動力。（編輯：廖文綺）1150106