中國漁船失火求救 海巡全力救援撤離15船員

cnews204251116a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，昨（15）日下午4時許，接獲中國籍漁船，於台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）失火求救訊息。海巡署表示，新竹艦第一時間趕赴現場，啟動滅火救援，成功協助15名中國籍船員安全撤離。今日清晨6時許，失火船隻已由另1艘中國籍漁船，拖帶往西航向中國境域。

海巡署表示，昨日中國共（機）艦，以「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域。已陸續偵獲中國漁船，涉嫌接近我國西北海域，新竹艦於風力級數6至7陣風9級惡劣海象下（浪高3米），持續巡弋防止中籍船隻，進入我國海域。

廣告 廣告

不料，過程中接獲中國籍漁船，疑似失火以無線電VHF 16頻道求救的訊息，秉持人道救援無國界，新竹艦立即趕赴現場，以消防水柱展開滅火，防止火勢蔓延危害船員生命，並戒護船上15名中籍船員，由附近另1艘中國籍漁船安全接駁航離。

cnews204251116a05

海巡署表示，新竹艦及時應變控制火勢，但入夜後因海象不佳，現場濃煙密布及能見度低等因素，新竹艦改以現場監控，防止油汙外洩及其他次生災害，並同步通報北部航務中心發布礙航公告，提醒過往船舶注意航行安全。今日清晨6時許，失火船隻由另1艘中國籍漁船，拖帶往西航向中國。新竹艦則持續監控，並於今天上午11時許，中籍船隻往西越過海峽中線後，脫離雷達監控範圍。

海巡署艦隊分署強調，即使面對中共灰色地帶活動威脅，海上救難仍以人命為最優先。將不分國籍秉持人道精神，持續守護我國海域安全與海上生命。

照片來源：海巡署提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

機車單車互撞 兩騎士雙雙身亡

熱心機車騎士神助攻 推倒狂奔失聯移工警壓制逮人

【文章轉載請註明出處】