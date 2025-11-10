中國漁船山東省沿海翻覆「釀9人失蹤」！南韓派出巡邏船、直升機協尋

1艘中國漁船今（10日）稍早在中國東部山東省沿海與1艘商船相撞後沉沒翻覆。（示意圖／翻攝自pexels）

1艘中國漁船今（10日）稍早在中國東部山東省沿海與1艘商船相撞後沉沒翻覆，造成9人失蹤，官方已啟動大規模搜救行動。

據《韓聯社》援引南韓群山市海警的通報稱，這艘重達99噸的漁船於今上午8時53分在距離於青島（Eocheongdo）西南方約150公里的海域翻覆，消息來源為中國海警發出的求救信號。

當時船上共有11名船員，其中2人獲得途經的貨船救援，但其餘9人仍下落不明。為了尋找失蹤船員，南韓與中國海警已派出4艘巡邏船及多架直升機，前往事發海域展開搜救。

廣告 廣告

值得注意的是，這起事故發生的前1天（9日），南韓全羅南道可居島（Gageodo）附近海域，才剛有1艘中國漁船傾覆，船上11人中共有6人獲救、2人死亡、3人失蹤。中國駐光州總領事館已證實上述消息。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子

「鷹眼」傑瑞米雷納被控性騷擾 中義混血女導演收到私密照怒揭噁心互動

普發1萬今起全面開放登記！最快明日入帳 失敗有補救方法