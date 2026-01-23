中國漁船趁夜闖澎湖海域捕"白金土魠魚" 海巡署廣播驅離

南部中心／廖璟華、張可倫 澎湖報導

中國漁船相當囂張，目前正值澎湖「白金」土魠魚捕撈旺季，中國漁船竟然趁深夜，冒險越界捕撈，還在船身兩側加裝鐵桿，企圖阻擋巡防艇靠近，登檢查扣，而海巡署也利用雷達偵蒐，掌握中國漁船動向，立刻強勢驅離。

中國漁船趁夜闖澎湖海域捕「白金土魠魚」 海巡署廣播強勢驅離

中國漁船越界捕撈白金土魠魚，被海巡人員強勢驅離。（圖／翻攝畫面）

22日深夜，澎湖七美海域，深夜一片黑漆漆，海巡人員卻發現，有艘中國漁船緩緩靠近。海巡人員用探照燈警告，廣播強勢驅離，頂著9級陣風、4米長浪，持續警戒，因為這艘中國籍漁船，不只越界，船舷兩側還加裝鐵桿，就是要阻擋巡防艇登檢，行為相當可疑。海巡署第八海巡隊副隊長陳富榮：「接獲漁民通報，立即派遣線上苗栗艦及10087艇前往，順利將越界陸船驅離至限制水域外。」海洋保育志工陳盡川：「是我們朋友在海上他發現了，他第一時間就通報海巡，海巡也回覆說他們要處理。」

中國漁船趁夜闖澎湖海域捕「白金土魠魚」 海巡署廣播強勢驅離

最近正值澎湖地區「白金」土魠魚捕撈旺季，接近春節，價格上漲。（圖／民視新聞）

最近正值澎湖地區「白金」土魠魚捕撈旺季，中國漁船趁機越界捕撈，當地民眾只要發現，就會互相通報，因為中國漁船越界作業，恐怕影響台灣漁民權益。白金土魠魚目前市面價格，每公斤大約800到900元不等，接近春節，價格更會上漲，但不管是看準漁獲收益，還是其他原因，海巡嚴防中國侵門踏戶，目前防艦艇已經驅離5艘中國越界漁船，會持續利用雷達偵蒐，擴大巡查，確保漁民作業權益與安全。

原文出處：中國漁船趁夜闖澎湖海域捕「白金土魠魚」 海巡署廣播強勢驅離

更多民視新聞報導

