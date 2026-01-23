中國漁船越界捕「白金」土魠魚 海巡強勢驅離

在澎湖越界捕撈土魠魚遭海巡強勢驅離的捕撈旺季，中國漁船冒險越界捕撈。（圖／東森新聞）





中國漁船越來越囂張！在澎湖越界捕撈土魠魚遭海巡強勢驅離的捕撈旺季，中國漁船見有機可趁，竟然冒險越界捕撈，中國漁船還在船舷兩側加裝鐵桿，企圖阻擋海巡艇登檢查扣。

大陸漁船船舷兩側加裝鐵桿，企圖阻擋巡防艇登檢查扣，而且現場海象相當惡劣，東北季風風力達6至7級，陣風9級，浪高有3到4米高，海巡人員強勢廣播，驅離越界漁船，不過這不是唯一的一艘越界漁船，因為從22號下午開始，澎湖巡防區東吉雷達偵蒐就發現東吉嶼南方海域，有數艘不明船隻，海巡就即刻增派巡防艇趕往查處，一直到晚間九點，驅離5艘大陸漁船。

澎湖第八海巡隊副隊長陳富榮：「海巡署將強力取締越界行為，也呼籲漁民發現異常，立即撥打118跟，或通報座標。」

近期正值澎湖地區，土魠魚捕撈旺季，因此大陸漁船時有越界捕撈情況，海巡也將持續擴大雷達偵蒐範圍，嚴防對岸漁船再次越界。

