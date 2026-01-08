中國漁船「非故意」拖斷台馬海纜 中籍船長自馬祖小三通遣返

即時中心／徐子為報導



中國籍「閩連漁60138」號漁船去（2025）年涉嫌破壞台馬第二海纜（TDM2），檢方調查後認定船長吳用春使用拖網捕魚時，因「過失」造成，被福建連江地方法院判處有期徒刑3個月確定。今（8）日上午陸委會核准吳男出境，海巡署會同移民署，自馬祖南竿福澳港循「小三通」模式，將吳員強制出境至中國福州黃岐港。





海巡署說明，去年9月底，中國籍「閩連漁60138」號漁船從中國福州市苔菉國家中心漁港出海，10月7日航行至連江東引島外海，晚間近10時拖斷台馬第二海纜，經接獲中華電信報案，海巡船艦隔天凌晨1時許登檢該船，並將船長吳用春帶回偵辦。



檢方調查後，認定該漁船是在拖網捕魚時因過失而造成海纜損壞，並非故意；福建連江地方法院審理後於去年12月4日依電信管理法，判處船長吳用春有期徒刑3個月確定。



海巡署強調，司法機關秉持公正客觀立場，認定中籍船長吳用春捕撈作業時，疏忽未注意電子海圖標示的海纜位置而釀禍，由於吳坦承犯行，並與被害人和解、支付賠償金，因此認定為「過失」而判處3個月徒刑。



與「宏泰58」相較，該貨輪破壞台澎3號海纜，王姓船長經調查被法院認定為「故意」破壞我國海底電纜，最終遭3年有期徒刑定讞，可見台灣司法獨立，且量刑標準分明。



同時，海巡署呼籲，海底電纜為我國重要關鍵基礎設施，海巡與檢察等機關密切合作，結合科技監控與巡防能量，持續嚴格取締斷纜事件，任何破壞海纜的非法行為，定會迅速攔停登檢並報請檢方指揮偵辦，全力守護我國海纜安全與韌性。





