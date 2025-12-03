中國演出遭卡歌趕下台！大槻真希返日首發聲「揭遺憾1幕」

娛樂中心／周希雯報導

中日關係近期因「台灣有事」變得緊張，中國更祭出大規模抵制行動、波及多位日本藝人，先是亞洲天后濱崎步在上海的演唱會臨時被取消，日本歌手大槻真希在上海演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，突被強制熄燈卡歌、搶麥並請下台，此舉連中共前官媒總編輯胡錫進也痛批「做過頭」。在沉默數天後，大槻真希也公開發聲，並曝光「唯一遺憾的事」，湧入大批網友留言。

據悉，大槻真希28日在上海舉辦的「萬代南夢宮嘉年華2025」壓軸演出，突然燈光與螢幕全暗，歌曲也直接被卡掉，正當她在疑惑發生什麼事時，突然有2名工作人員上台，交談幾句後就拿走麥克風、請她下台，大槻真希張嘴的錯愕表情全被錄下。事後大槻真希曾簡單發聲稱，當天活動因「不可抗力因素」取消，包括原訂29日的另一場演出也以類似原因取消，她無奈表示，「對於所有期待此次演出的粉絲，我們深感抱歉。感謝您的體諒」。

大槻真希中國演出「遭卡歌趕下台」！返日首發聲「認了1事最遺憾」網心疼

大槻真希事後曾簡單發聲，表示當天活動因「不可抗力因素」取消。（圖／翻攝「maki0511」IG）

事發後沉寂幾天，大槻真希在IG公開發聲，先是報平安「我已從上海回來」，接著闡述心聲，「關於演出取消，我收到了大家很多關心和鼓勵。我唯一的遺憾是，沒能及時向期待已久的歌迷道謝，非常感謝！」大槻真希雖然隻字未提當天狀況，不過她堅定表示，「我相信我能做的就是繼續用音樂、用心將我的聲音傳遞給需要它的人。我也希望能夠繼續透過我的歌曲，認識更多的人，建立新的連結。感謝大家一如既往的支持。」

大槻真希為當天沒等好好向粉絲道謝感到遺憾。（圖／翻攝「maki0511」IG）

貼文曝光後，大批網友湧入留言鼓勵，「真希沒有做錯任何事，她沒有任何過錯！對真希音樂的熱愛應該沒有國界，但我很高興她平安無事」、「你沒做錯任何事。祝你好運」、「得知你平安歸來，我感到非常欣慰。現在請好好休息，身心都要放鬆」、「大家都支持你，加油」、「身為一個居住在東京的中國人，對政府的回應感到失望」、「我對你和這件事的遭遇深感遺憾。我希望其他音樂人不會再遭遇同樣的對待」。





