中國演員范冰冰奪金馬影后！賴清德：在自由之地看見每種故事
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
第62屆金馬獎昨(11/22)舉行頒獎典禮，台灣演員張震、中國演員范冰冰分別拿下影帝、影后，總統賴清德表示，今年的獎項得主來自不同國家、語言、文化背景，無論來自哪個國家、使用何種語言，都可以在台灣自由創作，暢所欲言，在這片自由的土地上，讓每種故事都被看見。
金馬獎頒獎典禮昨日登場，眾所矚目的最佳男、女主角、配角得獎者，分別為《幸福之路》張震、《地母》范冰冰、《我家的事》曾敬驊、《人生海海》陳雪甄。
賴總統也在臉書發文指出，第62屆金馬獎畫下句點。他要向所有來到台灣的電影人，致上最深的謝意與祝福。謝謝你們，用鏡頭和故事，和我們一起在這片自由的土地上，分享各種不同的生命經驗與情感。
賴總統也恭喜所有得獎者與入圍者，並特別恭喜獲得「最佳劇情片」的《大濛》團隊。他說，導演陳玉勳用他一貫幽默又溫柔的視角，讓我們重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。
賴總統表示，今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者，在金馬的舞台上，用各自的方式詮釋人生。題材有歷史記憶，也有社會議題；有家國離散，也有日常細瑣。不論來自哪一個國度、哪一種語言，都可以在台灣自由創作、暢所欲言。
賴總統指出，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影的重要指標，更是連結亞洲、走向國際的重要平台。
賴總統說，要謝謝金馬獎，年復一年在台灣這片自由土地上，守護每一位影人最珍貴的創作空間。只要有自由，就會有更多好電影誕生；只要我們願意走進戲院，就會有更多創作者被看見。
