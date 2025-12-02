中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落

娛樂中心／黃韻璇報導

中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。濱崎步恩師、日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。

濱崎步11月29日上海演唱會已經有1萬4千多名觀眾購票，然而11月28日卻被臨時通知取消，濱崎步無奈在自媒體上向粉絲們表達了歉意，濱崎步先是透過社群發出中、英文長文，證實她是在當天上午才接獲通知要求取消演出。

日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人曝濱崎步演唱會內幕。（圖／翻攝自X平台）

濱崎步11月30日晚間也在IG發文，標註地點為「上海」，貼出多張演唱會現場照片，可以看到台下雖然空無一人，濱崎步仍對著空座位唱完整場演唱會，她在貼文中吐露心聲，表示「雖然1萬4千個座位空著，卻感受到來自世界各地歌迷的喜愛，這是我最難忘的表演之一感謝200位中、日工作人員、樂隊成員與舞者，讓這個舞台得以實現。衷心感謝大家」。

日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人則發文透露濱崎步演唱會臨時喊卡的背後真相，透露「在上海演出前一晚，一切在無聲的情況下崩塌了，感覺像在殺雞儆猴一樣，好可怕，看著大人們被逼到角落的畫面，只要一碰觸就令人顫抖」，直言「這幾天，簡直像是活在電影裡般不真實」。有網友質疑「為何不提前取消演唱會」，他則無奈表是「當局在最後一刻才下令取消，只能接受」。

