中國演唱會遭取消！濱崎步「對空氣演唱」粉絲淚崩

日本平成時代最具代表「辣妹天后」濱崎步近期忙於海外巡演活動，原訂今（29）日在上海舉辦演唱會，卻在開唱前夕臨時取消，濱崎步在社群表示是在搭建好舞台後得知此事；沒想到濱崎步卻決定孤身一人完成演唱會錄製，未來再公開影片內容回饋給粉絲，而現場畫面也在網路上曝光，引發大批粉絲心疼。





濱崎步在IG證實原訂29日的上海演唱會被取消。（圖／翻攝自IG@a.you）

濱崎步28日在IG發文證實上海演唱會被取消一事，令萬名粉絲錯愕又遺憾。主辦單位對外表示，取消原因為「不可抗力因素」，但外界普遍認為與中日關係緊繃有關。濱崎步在聲明中透露，此次演出集結約200名來自日本與中國的工作人員，團隊耗時5天才完成舞台搭建，卻在今早被通知全面喊停。她表示，不便對「自己不熟悉的領域」發表意見，但想到所有幕後人員、舞者及樂手辛苦準備卻無法登台，心中滿是歉疚。

雖演唱會被取消，但濱崎步仍敬業的在舞台上完成錄製，將在未來播放給無法到場的粉絲觀看。（圖／翻攝自小紅書）

28日深夜她再次PO出與工作人員的合照，強調「我將與我的團隊一起繼續前行，他們一路陪伴我走過了這次巡演，請不要為我擔心」。同時無奈坦言心境，「我依然堅信，娛樂應該成為連結人與人的橋樑，而我渴望成為搭建這座橋樑的一份子」。沒想到，小紅書上就流出濱崎步在搭建好的舞台上，穿著華麗的禮服，並在燈光的照耀下孤身一人完成上海演唱會；畫面中還可見台下一個人都沒有。相關照片曝光後，引發大批粉絲心疼「怎麼忍心讓她這樣」、「看到這張圖還在上班真的崩不住了」、「 滿心歡喜的準備好第二次守護天使，就這麼前功盡棄，我覺得呼吸都是痛的」、「好難過…」。

上海演唱會的場館空無一人，但濱崎步仍獨自一人完成演唱會曲目。（圖／翻攝自小紅書）













